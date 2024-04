Tennis | Goran Ivanisevic | “Nardi bravo | dovrebbe essere in top 50”

(Di giovedì 4 aprile 2024) A noi la notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, ma in realtà Novak Djokovic estavano da tempo pesando di separarsi. Nessun litigio o rapporto deteriorato, semplicemente erano consapevoli diarrivati alla fine di un percorso che non aveva senso portare avanti per inerzia. Così il tecnico ha rilasciato una lunga intervista ad Sasa Ozmo, giornalista di Sport Klub, in cui ha parlato anche di Luca. L’italiano infatti in America è riuscito a compiere l’impresa di battere il numero 1 del mondo e le sue qualità hanno colpito anche l’ormai ex allenatore di Nole.: “giàin top 50” “Quel primo set contro Lucaè stato forse il peggior set che ...

