Tennis | ecco quando Jannik Sinner diventerà numero 1 al mondo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 4 aprile 2024) Alla vigilia della stagione sulla terra rossa, scatta il conto alla rovescia per assistere allo storico sorpasso che potrebbe portare per la prima volta unta italiano sul tetto delPerilcorre veloce. In pochi mesi abbiamo festeggiato, grazie ai suoi trionfi, il primo italiano a vincere un torneo dello Slam, il primo italiano ad arrampicarsi fino alla posizionedue della classifica Atp, e ora siamo qui a fare i calcoli su quanti punti sono necessari alta altoatesino, nei tornei che si disputeranno sulla terra battuta, per diventare addirittura il prossimouno al, un’ impresa che sa di leggendario anche soltanto a nominarla.oggi...