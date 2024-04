Tennis | dal venerdì le pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia Ben 400 racchette si sfidano al Cere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Le miglioriitaliane di seconda categoria si danno appuntamento dal 5 al 21 aprile al Circolo Equitazione di Reggio per le pre-Bnl. Per il terzo anno consecutivo approda al circolo di via Tassoni il torneo che dà la possibilità aiti di guadagnarsi il Foro Italico. Nella splendida cornice del, dal tabellone Open si qualificheranno due giocatori per leBnle si concluderanno inoltre leregionali per i quarta categoria. A iscrizioni non ancora chiuse, è già considerevole il numeroiscritti: 303 nel singolare maschile e 64 nel doppio ...