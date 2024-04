Taxi | il governo apre a Uber Scelta multipla per il cliente tramite App

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ilsi muove sulla questione dei, il ministro Salvini sta preparando ben tre decreti, l'obiettivo è quello di sbloccare il decennale problema delle licenze,ndo ae Ncc. Più autorizzazioni e più vetture in circolazione. Ieri Salvini ha presentato alle 57 associazioni degli autisti tre decreti che - riporta Il Messaggero - incideranno non poco sul servizio del cosiddetto trasporto pubblico non di linea, svolto dai 23milae dagli 11mila Ncc presenti in Italia: il primo sul Registro elettronico nazionale (Ren) del settore, l’altro sul foglio di servizio per il noleggio con conducente, l’ultimo sulle piattaforme digitali d’intermediazione. Anchendo spazi di mercato oggi impensabili per realtà come. Segui su affaritaliani.it