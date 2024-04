Tarquinio e Cecilia Strada | la cifra del Pd | Rosy Bindi tifa per la grande ammucchiata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Abbiamo davanti le elezioni più importanti di sempre e servono le candidature più coerenti con la storia del Pd". L'appello ai dem è diche non prenderà la tessera del Partito democratico ma mette in guardia la segretaria Elly Schlein sulle liste da presentare alle imminenti elezioni europee. In una intervista rilasciata a Matteo Macor per Repubblica, l'ex presidentessa dei dem, provoca: "Capisco le difficoltà a mettere tutti d'accordo, ma se non mette insieme ie leil Pd, quale altro partito dovrebbe farlo?". "Ladel Pd", puntualizza, "è il pluralismo" ed Elly Schlein "ha l'occasione per fare chiarezza, e ribadire la vera natura del Pd" Per la"è inevitabile che all'interno ...