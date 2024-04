Tananai | Cattelan e il tatuaggio per l’Inter che sfida la scaramanzia

(Di giovedì 4 aprile 2024) Un antico proverbio latino diceva che “scripta manent, verba volant”, ovvero “le parole volano, gli scritti rimangono”.intravede il traguardo finale, e così i suoi tifosino la sorte non solo a parole, ma anche con inchiostro indelebile. È il caso di Alessandroe il cantanteche, insieme, hanno deciso di tatuarsi due stelle come quelle che con ogni probabilità campeggeranno sulla maglia delnella prossima stagione. I nerazzurri, a otto giornate dal termine del campionato, guidano la classifica di Serie A con 14 punti di vantaggio sul Milan, secondo. Il ventesimo scudetto sembra dunque davvero a un passo, ma la matematica non conferma ancora il successo del gruppo orchestrato da Simone Inzaghi. Tuttavia, forti del gioco espresso in campo e dell’ampio margine sui ...

