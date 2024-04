(Di giovedì 4 aprile 2024) E’ di une undici, tra i quali almeno due in gravi condizioni, il bilancio di unche si è verificato questa mattina, poco dopo le 9.30, sul tratto marchigiano dell’A14, all’interno della galleria Vinci, nel comune fermano di Cupra Maritima, in direzione sud. L’incidente ha interessato un autobus, con a bordo 8 persone, e due mezzi pesanti, uno dei quali, che trasportava...

Bergamo – La Procura di Rimini ha chiuso le indagini sul maxi tamponamento in A14, avvenuto esattamente un anno fa. Nell’incidente morì Maria Eleo Nora Breccia Fratadocchi. Nora Fiecconi , 84 ... (ilgiorno)

Tarantini Time QuotidianoDue persone sono rimaste ferite poco dopo le 10, in un incidente stradale avvenuto sul Ponte Punta Penna . Due auto si sarebbero tamponate e una è finita contro il ... (tarantinitime)

Al km 281 in direzione Nord L'articolo Autostrada A1: tamponamento fra due tir a Firenze. Conducente incastrato nell’abitacolo estratto dai vigili del fuoco proviene da Firenze Post. (firenzepost)

Tamponamento con incendio tra camion e pullman sulla A14, un morto e 11 feriti - E’ di un morto e undici feriti, tra i quali almeno due in gravi condizioni, il bilancio di un Tamponamento che si è verificato questa mattina, poco dopo le ...gazzettadelsud

Paura per un motociclista coinvolto in un Tamponamento - Si è trattato di un Tamponamento a catena in direzione Brugherio tra tre ... Ad avere bisogno dell'intervento del 118 è stato il centauro, incastrato con le gambe al di sotto dell'utilitaria, dopo ...primamonza

Tamponamento a catena, motociclista resta schiacciato sotto un'auto - Si è trattato di un Tamponamento a catena in direzione Brugherio tra tre ... Ad avere bisogno dell'intervento del 118 è stato il centauro, incastrato con le gambe al di sotto dell'utilitaria, dopo ...primalamartesana