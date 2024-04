Taiwan | più di 700 persone intrappolate a causa del terremoto

(Di giovedì 4 aprile 2024) Taipei, 4 apr. (Adnkronos) – Più di 700risultanoa seguito deldi magnitudo 7,4 che ha colpito ieri la contea settentrionale di Hualien, a. Lo riferisce la National Fire Agency dell’isola, aggiungendo che sono in corso le operazioni di salvataggio per liberarle.Secondo l’agenzia, almeno 10sono state uccise e 1.067 ferite. L'articolo CalcioWeb.

