Taekwondo | Simone Alessio ancora in testa alla classifica | è primo da 19 mesi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024)domina il ranking dida quasi due anni. L’azzurro si conferma in cimanella categoria -80kg, mantenendosi in prima piazza da ormai 19. Dopo la delusione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020,ha conquistato un Mondiale, un Europeo e due vittorie al WorldGrand Prix. Le sue parole: “Diciannovesono un periodo considerevole, e la gratificazione migliore adesso sarà centrare l’obiettivo che abbiamo di fronte e per il quale ci siamo allenati così a lungo. Manca ormai davvero poco e continuerò a lavorare duramente, consapevole del mio status di numero uno, ma con una fame insaziabile. Voglio raggiungere il massimo del mio potenziale anche in una competizione olimpica che per ...