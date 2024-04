Synduality Echo of Ada | provato in anteprima

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il mondo dei videogiochi tie-in è un mondo complesso. Trasportare opere da manga e anime a videogiochi non è così immediato come si possa pensare. Bandai Namco in questo, si è distinta per una nutrita proposta in termini di varietà e approcci. Non ultimi quello più riuscito dedicato a Naruto (ecco la nostra recensione di Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections), e quello molto meno riuscito dedicato a Jujutsu Kaisen. Sempre Bandai Namco ha in serbo un’altra trasposizione videoludica di un celebre anime, ossia: Noir. Per l’occasione abbiamo potuto partecipare al recente Closed Beta Test del titolo e siamo pronti a raccontarvi le nostre impressioni nell’diof Ada. Un cataclisma e l’IA: la narrativa Un cataclisma, l’umanità in ginocchio, la morte e gli Ender, ovvero delle ...

