Svolta Zirkzee | 50 milioni più un giocatore | mega offerta al Bologna

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il Napoli he messo nel mirino la vera rivelazione di questa Serie A, in vista della cessione prossima di Osimhen. Una rivale, però, si inserisce prepotentemente nella corsa all’attaccante. Siamo al rush finale di stagione, e il Napoli ha quasi matematicamente salutato la qualificazione alla fase a gironi della prossima edizione di Champions League. L’annata è stata sin qui tra le più deludenti dell’era De Laurentiis, ma le ultime otto giornate di Serie A rappresentano un’opportunità per limitare i danni. La società è già a lavoro per rifondare la rosa in vista della sessione estiva di mercato. Tanti i nomi nella lista dei desideri del numero uno azzurro. Uno di questi è Joshua, che sostituirebbe Victor Osimhen ormai prossimo all’addio. Nelle ultime ore, pare sia finito nell’orbita di una rivale dei partenopei. Mercato Napoli, anche il Milan vuole fortemente ...

Zirkzee Milan, Svolta improvvisa e inattesa: l’ultima mossa che vuole mettere in atto il Bologna gela i rossoneri - Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Joshua Zirkzee, tra i talenti più cristallini del campionato di Serie A e che piace molto al calciomercato Milan in vista dell’estate.milannews24

De Laurentiis in "esilio" a Ginevra. La sua reazione dopo la sconfitta con l'Atalanta - Nemmeno Francesco Calzona è riuscito a portare la Svolta tanto sperata dai tifosi della squadra azzurra. La qualificazione alle coppe europee resta ancora possibile, ma c'è la sensazione che la ...areanapoli

Il pagellone di Pasquetta: leggerezza, maturità, schiacciasassi ed anni zero - Orsolini, dopo le prove opache in nazionale, sembra indemoniato e trova un gol clamoroso che mette subito in discesa la partita mentre Saelemaekers dimostra che per rendere al meglio ha bisogno di ...ilgiornale