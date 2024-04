“Supero la fila per una donna incinta aggredita” ma doveva comprare lo Swatch | carabiniere rischia processo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 4 aprile 2024) Unora ilper aver sorpassato la lungadi clienti in attesa di entrare nel negozionel 2022 per acquistare l'orologio in edizione limitata realizzato con Omega. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe superato ladicendo di dover soccorrere una