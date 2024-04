Supercoppa | si parte il 5 maggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ci sono ancora della strada da fare e delle soddisfazioni da provare a togliersi, come il trofeo delladi serie C che verrà assegnato il 19. A contenderselo saranno le tre squadre vincitrici dei rispettivi gironi: al Cesena, che ha già in mano il biglietto d’accesso si aggiungeranno con ogni probabilità il Mantova e la Juve Stabia. Il primo appuntamento sarà il 5, ma ancora non si sa né dove, né tra chi: un sorteggio designerà le prime due contendenti e il campo. Tutte e tre giocheranno una volta in casa e una volta in trasferta. Il secondo match sarà il 12tra chi ha riposato e la perdente del primo turno (o, in caso di parità, la squadra che ha giocato in casa), mentre il 19 si tireranno le somme al termine del match rimasto. Per il Cavalluccio in ogni caso un trofeo è già certo: ...