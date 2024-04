Niente stretta sul Superbonus nei comuni terremotati tra Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, ma per tutti gli altri è corsa contro il tempo per mettersi in regola con il Fisco. Così da... (ilmessaggero)

Per il Super bonus e gli altri bonus edilizi , il 4 aprile è l'ultimo giorno per comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese effettuate nel 2023. Chi non lo fa perderà il diritto di utilizzare ... (fanpage)

Superbonus: cosa cambia dopo la scadenza di oggi, 4 aprile - (Adnkronos) - La scadenza di oggi, 4 aprile, interessa chi ha realizzato interventi del Superbonus e ha scelto la strada della cessione del ...notizie.tiscali

Cessione del credito, con il nuovo decreto il blocco è retroattivo - Cambiano ancora le norme del Superbonus, con il decreto 39 del 29 marzo 2024 dal 30 marzo le regole diventano più stringenti con nuovi limiti per la cessione del credito e lo sconto in fattura che ...money

Il Superbonus è una delle peggiori scelte economiche dell'ultimo ventennio: non uno stimolo ma una droga - Caro direttore, non so cosa pensi lei del super bonus, vedo però che adesso c'è la corsa da parte dei politici a dire: "io non lo ho votato". Per giustizia verso ...ilgazzettino