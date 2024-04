Sul web le foto di Rose Villain nuda generate con l’AI | la cantante denuncia | «Sono false | mi sento violata»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 aprile 2024) «È una violenza a tutti gli effetti». È ladisu Instagram contro le sueche starebbero girando in rete. La cantautrice 34enne milanese, tra le protagoniste della scena rap italiana nonché dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha postato una story per avvisare chi la segue e condividere le proprie sensazioni: «La cosa mi mette un grande disagio e mi fa sentire. Ho già sportoma vorrei ricordare che è illegale e punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo». Poi rivolge lo sguardo verso questi fatti particolarmente delicati e spinosi: «Il problema è che queste cose succedono anche a persone più fragili che magari non sanno proteggersi, tutelarsi e difendersi come ...