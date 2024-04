Sul palco del Rugby Sound arrivano i Cypress Hill

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) I leggendaritorneranno in Italia per un’imperdibile unica data in occasione delFestival di Legnano. Isono un gruppo statunitense, considerato tra i pilastri dell’hip hop latino nonché tra i gruppi più influenti del genere durante gli anni novanta. Hanno realizzato una lunga serie di singoli vendendo oltre 17 milioni di dischi ricevendo 15 dischi di platino, doppio platino e oro e sono stati la prima band hip hop a ottenere una stella sull’iconica Hollywood Walk of Fame. La data è quella di venerdì 12 luglio all’Isola del Castello di Legnano. I biglietti per il concerto saranno disponibili su MC2live.it e presso le prevendite autorizzate dalle 10 di oggi. La storia deiinizia nel 1986, quando i ...