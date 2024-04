Suicidi in carcere | stanziati 5 milioni di euro in più per i servizi psicologici L’ordine | “Finora attività eccessivamente ridotte”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Uno degli ultimi casi è di poche ore fa: un detenuto di 32 anni si è ucciso nella sua cella a Cagliari. Non è un caso isolato: il numero continua a crescere, anche nel 2024, e le associazioni per i diritti umani chiedono alle istituzioni di prendere in mano la situazione. Di fronte ai tanti segnali allarmanti, oggi il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha fatto sapere di aver firmato un decreto che aggiunge 5diper “prevenire e contrastare il fenomeno”. I fondi sono destinati al “potenziamento deitrattamentali enegli istituti, attraverso il coinvolgimento di esperti specializzati e di professionisti esterni all’amministrazione”. Stando a quanto riferito dal Guardasiglli, è stato “più che raddoppiato lo stanziamento annuale di bilancio” ed è stato fatto “anche in vista di un ...