Suicidi in carcere | Nordio stanzia altri 5 milioni per la prevenzione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il dramma è tutto nei numeri. Dall’inizio dell’anno sono 29 i detenuti che hanno deciso di togliersi la vita nelle carceri italiane. A questo già pesante bilancio (che nel 2023 ha toccato quota 69) bisogna aggiungere anche la morte di tre agenti della Polizia penitenziari. Per fare fronte a questa vera e propria emergenza, il ministro della Giustizia Carloha firmato un decreto che prevede l’assegnazione didi euro all’Amministrazione penitenziaria “per il potenziamento dei servizi trattamentali e psicologici negli istituti, attraverso il coinvolgimento di esperti specializzati e di professionisti esterni all’amministrazione”. Il ministro della Giustiziaha firmato un decreto che assegnadi euro al fondo per la ...

