Suicidi in carcere | Nordio | “Per il 2024 stanziati altri cinque milioni di euro per la prevenzione”

(Di giovedì 4 aprile 2024) I fondi aggiuntivi serviranno per il potenziamento dei servizi trattamentali e psicologici negli istituti

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha deciso di intervenire per cercare di tenere sotto controllo e far rientrare l’emergenza dei suicidi nelle carceri. “Al fine di prevenire e contrastare il ... (ildifforme)

Suicidi in carcere, ministro Nordio: "5 milioni di euro per la prevenzione" - "Al fine di prevenire e contrastare il drammatico fenomeno dei Suicidi nell'ambito della popolazione detenuta, ho firmato un decreto che prevede per il corrente anno l'assegnazione di 5 milioni di ...tg24.sky

Suicidi in carcere, 5 milioni di euro per la prevenzione - "Al fine di prevenire e contrastare il drammatico fenomeno dei Suicidi nell'ambito della popolazione detenuta, ho firmato un decreto che prevede per il corrente anno l'assegnazione di 5 milioni di ...ansa

MINISTERO GIUSTIZIA * CARCERI: NORDIO, « EMERGENZA Suicidi, STANZIATI 5 MILIONI AGGIUNTIVI PER IL 2024 - “Al fine di prevenire e contrastare il drammatico fenomeno dei Suicidi nell’ambito della popolazione detenuta, ho firmato un decreto che prevede per il corrente anno l’assegnazione di 5 milioni di ...agenziagiornalisticaopinione