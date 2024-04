Suicidi in carcere | i 5 milioni stanziati da Nordio non faranno miracoli senza una riforma ampia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Li arrestiamo, li ammassiamo in celle sovraffollate, li rendiamo numeri e corpi che nessuno guarda mai in faccia, li lasciamo in isolamento, li priviamo dei contatti famigliari ma poi paghiamo gli psicologi affinché facciano in modo che non si ammazzino. L’annuncio del ministrodi stanziare cinquedi euro per la prevenzione deiin, da usarsi per assumere personale dell’area psicologica e trattamentale, è senz’altro da accogliere con favore, ma non è certo una soluzione che dimostra vedute ampie e consapevolezza della complessità della situazione. Per prima cosa: fino a quando continueremo a incarcerare a questi ritmi, non basteranno ispesi e i professionisti assunti a far fronte alle tragedie nelle carceri. Questo governo ha contribuito enormemente, con una ...