Sudafrica | il 24enne calciatore Luke Fleurs ucciso a colpi di pistola durante un furto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) Calciono scosso da una tragedia. Ilè statodiin una stazione di servizio a Johannesburg mentre aspettava di essere servito da un benzinaio. Secondo il tenente colonnello Mavela Masondo, portavoce della polizia, gli aggressori – che non sono stati ancora identificati – sono fuggiti con l’auto del difensore. “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolte alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile”, hanno dichiarato in una nota i Kaizer Chiefs, la squadra in cui militava, che ha rappresentato ilalle Olimpiadi di Tokyo. SportFace.