Successo per il Torneo Regioni 2024 | le emozioni del trofeo giovanile

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di giovedì 4 aprile 2024) Grandeper il prestigioso. Oltre alle compagini vincitrici con assoluto merito, sotto i riflettori svariate figure che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. A trionfare sono state l’Under 15 e l’Under 19 del Piemonte, trascinate da due gruppi molto compatti dove emergono giocatori come Lorenzo Lischetti, capocannoniere per la categoria Juniores, e il fenomenale Ventre. Per i più piccoli sono i nomi di Amendolagine, Scanavino, Aversano (e di vari altri giovanissimi interessanti) a rubare l’occhio. Nelle categorie Under 17, trascinata dai fenomenali 2007 Buzzetti e Arioli, e Femminile, con una fantastica Serena Porro, è stata la Lombardia ad imporsi. Una menzione d’onore va sicuramente fatta alle finaliste Campania Under 15 e 17, Emilia Romagna Femminile e all’impresa della ...