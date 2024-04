(Di giovedì 4 aprile 2024) I cinque torinesi al Forum di Assago portano in scena pezzi del nuovo album e classici del repertorio: "Essere ancora qui un privilegio" Tornano ie sono più potenti che mai. Eccoli di nuovo in pista gli alfieri italiani dell’elettronica ‘suonata’, Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio, con la solita carica cui ci

Pechino Express 2024, ‘Italia Argentina’ vincono quinta tappa - (Adnkronos) – Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, la coppia di concorrenti 'Italia Argentina, vincono la quinta tappa di Pechino Express 2024 – La Rotta del Dragone. Le due concorrenti si sono im ...sardegnareporter

Subsonica, a Milano un viaggio emozionale lungo trent’anni - (Adnkronos) – Tornano i Subsonica e sono più potenti che mai. Eccoli di nuovo in pista gli alfieri italiani dell’elettronica ‘suonata’, Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio, con la solita carica ...sardegnareporter

La possibile scaletta del concerto dei Subsonica al Forum di Assago di Milano - La scaletta ufficiale del concerto dei Subsonica a Milano non è stata diffusa (e online non è trapelato nulla dalla data zero). Per avere un'idea, è possibile basarsi sulla setlist del tour precedente ...tg24.sky