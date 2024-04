Strisce di imbattibilità in Serie A 

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 aprile 2024)diinA La stagione dell’Inter di Simone Inzaghi sembrerebbe aver già detto tutto. Campionato già praticamente archiviato, percorsi in Champions League e Coppa Italia già interrotti e una piacevole attesa nell’avvicinamento allo scudetto della seconda stella. Eppure ci sono ancora diversi traguardi da tagliare, molti dei quali hanno a che vedere con i record inseguiti e neanche così impossibili da raggiungere. Lì in alto c’è sicuramente il record di punti della Juve 2013/14 (102), ma non si tratta dell’unico obiettivo che – dichiarato o meno – i ragazzi di Inzaghi si trovano inevitabilmente a rincorrere.diinA Calciomercato.com e Terzotemponapoli.com elencano i primati dellaA A fare gola – ...