Strage di Mestre | dopo sei mesi il conto delle vittime sale a 22

(Di giovedì 4 aprile 2024) A distanza di seidalla terribiledi, muore la turista spagnola ricoverata dal 3 ottobre scorso. Rosalia Rodriguez Mendez era all’ospedale di Padova, dove è deceduta in conseguenzagravissime ferite. Il conteggiocoinvolte nell’incidente, dunque, a 22.Leggi anche: Auto con cinque ragazze a bordo si schianta contro un muro. Morta una 17enne Chi era la vittima Rosalia Rodriguez Mendez aveva 52 anni, era una turista spagnola. A dare la comunicazione è stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Abbiamo continuato a sperare, in questi, che il tragico bilancio dell’incidente sul cavalcavia di, avvenuto il 3 ottobre scorso, non si aggravasse ulteriormente”. Zaia ha ...