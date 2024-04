Strade | piazze e marciapiedi Il Comune tenta l’accelerata Approvati due ’Accordi quadro’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Si chiamano ‘accordie potrebbero essere la soluzione ideale per garantire una migliore manutenzione della città in tempi più rapidi senza passare ogni volta da una procedura di gara. E’ questa la scelta su cui si è orientata in queste settimane l’amministrazione Persiani che ha approvato due diversi accordi quadro, uno che riguarda, l’altro invece legato alla viabilità compresa la segnaletica, stanziando per ora a bilancio poco meno di 240mila euro di risorse in tutto. Perché utilizzare l’accordo quadro? E’ uno strumento più flessibile attraverso il quale l’amministrazione sottoscrive un protocollo funzionale con una o più imprese, della durata massima di 4 anni: grazie all’accordo quadro gli uffici possono quindi affidare lavori, servizi e fornitori con chi lo ha sottoscritto ...