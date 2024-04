Stop alle pensioni se non presenti questo documento | affrettati | la scadenza è vicina

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’INPS ha comunicato che verranno sospese le prestazioni di alcuni pensionati che non provvederanno a inviare una certificazione entro il 15 giugno. Di cosa si tratta? Attualmente, circa 310 persone che vivono all’Estero (in 160 differenti Paesi) percepiscono mensilmente un assegnostico erogato dall’INPS. Chi rischia la sospensione dell’erogazione della pensione? – informazioneoggi.itLeai contribuenti che si trovano all’Estero sono, però, pagate con modalità differenti. Dal 2012, spetta a Citibank N.A. l’accredito diretto su conto corrente oppure il versamento in contanti presso lo sportello di Western Union. Solo in casi eccezionali la banca emette un assegno di deposito non trasferibile al pensionato. L’Istituto di Previdenza sta, però, riscontrando una serie di problematiche e, dunque, potrebbe interrompere il pagamento delle ...