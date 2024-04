Stoltenberg | “La Russia spinge sulla linea del fronte A Kiev servono più munizioni e difese aeree”

(Di giovedì 4 aprile 2024) “La situazione sul campo di battaglia in Ucraina resta seria e al Paesepiù, più difesa aerea e più aiuti”. Il segretario generale della Nato Jens, da Bruxelles, è tornato ad accendere i riflettori sui rischi di una nuova offensiva di Mosca. Denunciata con preoccupazione ieri dal presidente ucraino Zelensky che teme l’impiego di altri 300mila soldati russi entro l’estate.: apiù“La– continua il numero uno della Nato –deled è pronta a sacrificare uomini e materiali per ottenere guadagni marginali, ma naturalmente è una situazione seria”. ...

Il segretario generale dell'alleanza: "Kiev sta finendo il coraggio ma le munizioni " Mea culpa della Nato . Gli alleati "non forniscono abbastanza munizioni all' Ucraina " e "questo ha conseguenze sul ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Mea culpa della Nato . Gli alleati "non forniscono abbastanza munizioni all' Ucraina " e "questo ha conseguenze sul campo di battaglia" nella guerra contro la Russia . E' per questo motivo ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Mea culpa della Nato . Gli alleati "non forniscono abbastanza munizioni all' Ucraina " e "questo ha conseguenze sul campo di battaglia" nella guerra contro la Russia . E' per questo motivo ... (webmagazine24)

Stoltenberg, "senza maggiori aiuti a Kiev, Mosca avanzerà" - BRUXELLES - Se gli alleati "non saranno in grado di mobilitare maggiore sostegno per l'Ucraina" lo scenario più probabile è che la Russia "continui ad avanzare". Lo ha detto il segretario generale ...ansa

Nato, l’Alleanza festeggia ma temporeggia sull’Ucraina: “Nei prossimi giorni annunci”. I dubbi sul fondo da 100 miliardi per Kiev - Per i 75 anni della Nato, i ministri degli Esteri dell'Alleanza si sono ritrovati a Bruxelles per discutere del sostegno a Kiev.ilriformista

75esimo anniversario della Nato, il segretario Stoltenberg: “Insieme siamo più forti”. Biden: “Usa manterranno il loro impegno” | VIDEO - Stoltenberg durante la conferenza ha dedicato ampio spazio alla situazione ucraina: “La situazione nel campo di battaglia è difficile. Abbiamo visto quanto la Russia stia spingendo lungo la prima ...tag24