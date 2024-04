“Sto con l’Ucraina e sono antifascista” Salvini cambia pelle per riconquistare gli elettori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 aprile 2024) La Camera ha respinto la mozione di sfiducia nei suoi confronti. Ma attorno a Matteole polemiche non siplacate, in particolare per il rapporto con la Russia di Vladimir Putin, evidenziato più volte in passato. Una situazione sempre più imbarazzante, che ha spinto il leader della Lega a uscire allo scoperto e rilasciare una lunga intervista a Libero per fare, almeno in parte, retromarcia. E chiarire: “Avevo stima di Putin fino all’invasione del? Sì, come ce l’avevano Prodi, Berlusconi, Renzi e tutti i capi di governo che sisucceduti. Ma io Putin l’ho visto una sola volta in vita mia. Io ci avevo fatto un accordo culturale. Nel momento in cui scateni una guerra passi dalla parte del torto, punto. Non c’è niente da disdire, perché non c’è niente in essere”. Il segretario del Carroccio ha ...