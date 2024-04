Sticchi Damiani taglia il traguardo dei 100 punti in A con il Lecce

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ci sono numeri e obiettivi sicuramente più importanti in questo momento per pensare a quelli personali. Ammesso che ci pensi. Chissà se Saveriotiene il conto di...

Roma, 25 mar. – (Adnkronos) – “La vittoria di Carlos Sainz di ieri a Melbourne a mio avviso rappresenta una svolta per la Ferrari per due motivi. La Rossa ha dimostrato di essere altamente ... (calcioweb.eu)

Il momento della squadra, l`esonero di Roberto D`Aversa e l`arrivo di Luca Gotti in panchina, il lavoro di Pantaleo Corvino ma non solo. Il... (calciomercato)

Accordo Aci-Guardia costiera per promuovere la sicurezza - Il Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e l'Automobile Club d'Italia nei prossimi tre anni collaboreranno per la promozione di iniziative per la diffusione della cu ...ansa

Firmato l’accordo quadro tra Automobile Club d’Italia e Guardia Costiera - Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e l’Automobile Club d’Italia nei prossimi tre anni collaboreranno per la promozione di iniziative per la diffusione della cu ...pressmare

Venerdì la presentazione del 7° Rally Storico Costa Smeralda - Alla conferenza in programma alle ore 15 saranno presenti importanti figure istituzionali quali il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, il presidente dell’Automobile Club ...sardegnareporter