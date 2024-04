Stellar Blade | New Game Plus e nuovi costumi in arrivo dopo il lancio

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il director di, Kim Hyung-tae, ha confermato che il gioco con protagonista EVE godrà di un vero e proprio supporto post, grazie al quale verranno inseriti all’interno del titolo non soltanto il Newma anche deiper la protagonista dell’avventura. Cogliendo l’occasione rappresentata da una nuova intervista con RULIWEB (grazie a GamingBolt), il director del titolo ha confermato che attraverso gli aggiornamenti che verranno rilasciati in seguito alinseriranno all’interno del gioco deicontenuti. Hyung-tae ha quindi affermato prima di tutto che almeno per il momento in quel di Shift Up non hanno minimamente intenzione di inserire le microtransazioni al...