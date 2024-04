Stellantis | Flmu-Cub contro licenziamenti di massa a Cassino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) La-Cub scende in campoi "di" ine in particolare nello stabilimento di(Frosinone). Sabato dalle 10.30, davanti alla fabbrica in piazza Diamare, ha organizzato un "presidio di lotta" per dibattere e confrontarsi sulla situazione nell'area industriale e sugli annunciati esuberi strutturali. "Negli ultimi cinque anni sono stati persi migliaia di posti di lavoro, nell'indifferenza generale. Per questo la-Cub ha ha ritenuto di rilanciare iniziative di mobilitazione sul territorio per contrastare l'emergenza sociale degli imminentidiche nei prossimi mesi colpiranno l'intero territorio, con riferimento agli esuberi strutturali già annunciati in particolare nel ...