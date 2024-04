Stellantis | arrivano altri esuberi In 173 fuori dalla Maserati di Modena Fiom | “Prospettive preoccupanti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024)anche alla, sempre gruppo. Sono oltre 170 le uscite incentivate nello stabilimento diannunciate dal gruppo franco – italiano. “Glisono stati quantificati in 150 su, più 23 lavoratori a cartellino, per un totale di 173. Di questi, oltre 130 sono ingegneri e progettisti che dovrebbero garantire le capacità future dell’azienda. Si tratta di uscite volontarie, ma, in assenza dicredibili, quale lavoratore non si guarderebbe intorno?”, commenta laCgil diesprimendo profonda preoccupazione per lefuture. “Questo supotrebbe determinare la fine del progetto ...