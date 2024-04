Stato d’allerta in Israele per il rischio attacchi dall’Iran Sunak e Austin contro Tel Aviv dopo il raid contro la ong a Gaza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Lo “schiaffo” promessoe dalla Guida Suprema, Ali Khamenei,il bombardamento disul consolato della Repubblica Islamica a Damasco non èpreso alla leggera da Tel. Tanto che la difesa dello ‘ebraico’ si è messa “in alto livello di allerta per ildi un attacco” che varrebbe come rappresaglia da parte del Paese degli ayatollah. Secondo quanto scrive Haaretz, “in base a tutti i segnali e gli avvisi che giungono da lì (Teheran, ndr) è determinata” a rispondere all’attacco nel qualeè riuscito a eliminare Mohammad Reza Zahedi, uno dei comandanti della Forza Quds del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane in Siria e Libano. Secondo Haaretz, i timori di Telriguardano diversi ...