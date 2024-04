Star Wars Outlaws classificato anche in Brasile | la data di lancio all’Ubisoft Forward?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 4 aprile 2024)di Massive Entertainment ha ricevuto la classificazione proprio in queste orein, confermando a questo punto che a breve Ubisoft condividerà ladi uscita e nuove informazioni sul gioco. Dopo la recente classificazione in Corea del Sud,l’ente di valutazione brasiliano ha condiviso la propria valutazione del nuovo titolo di Guerre Stellari, indicando di conseguenza che effettivamente sono in arrivo delle importanti novità sul progetto. Ed in attesa dell’Ubisoft2024 in programma nella giornata del 10 giugno, dove il publisher potrebbe annunciare lad’uscita di, la classificazione brasiliana ha rivelato che il ...