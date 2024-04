“Stai calma” Perché Parenzo chiama Cruciani “la conduttrice”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, il conduttore Giuseppeha commentato l’adozione del genere femminile nelle comunicazioni dell’Università di Trento, l’intervista a Belve di Carla Bruni e il caso Ilaria Salis. “Allora ragazzi, io penso che la legge sulla legalizzazione della cannabis in Germania sia arrivata già in Italia con larghissimo anticipo – ha detto il conduttore – Oggi il rettore dell’Università di Trento ha confermato chere tutte le cariche di quell’università al femminile sia cosa buona e giusta. Mi sembra uno scherzo, ma non posso più farnequalcuno potrebbe prenderla male. Credo davvero che la legge sulla cannabis sia già arrivata a Trento. Probabilmente il rettore ha fumato qualcosa. Non sto parlando di qualcosa di pericoloso, ma di qualcosa che danneggia il cervello, le sinapsi”. Ed è qui che il ...