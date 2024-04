Spuntano il database con 2mila nomi e i segnali sulle schede

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Altro terremoto politico-giudiziario in Puglia e in particolare nella provincia di Bari. Sono stati arrestati ai domiciliari Alessandro Cataldo, marito dell'assessore regionale ai Trasporti del Pd, Anita Maurodinoia, e il sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli. La stessa assessora Maurodinoia, risulta essere indagata e in mattinata ha rassegnato le sue dimissioni. Il fascicolo di inchiesta riguarda presunta corruzione elettorale nel piccolo comune del barese di Grumo Appula, relativamente alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, e del 3 e 4 ottobre 2021 nel comune di Triggiano. Secondo quanto si apprende, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha accettato le dimissioni dall'assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia. L'assessore risulta indagata e questa mattina è stata anche perquisita nell'ambito dell'inchiesta della procura ordinaria per corruzione ...