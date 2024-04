Sport in tv oggi giovedì 4 aprile | programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di giovedì 4 aprile 2024. Si chiude il turno infrasettimanale di Premier League, con il Liverpool capolista e con la sfida tra ... (sportface)

Pagina 2 | Vlahovic, parole da Juve: "Voglio entrare nel museo con la Champions" - Il centravanti serbo si racconta: la passione per la città di Torino, la voglia di restare scolpito negli annali bianconeri ...tuttosport

Alessio resta n.1 al mondo “Olimpiadi traguardo di una vita” - ROMA (ITALPRESS) - Continua il dominio di Simone Alessio. Il due volte campione del mondo ha confermato la sua posizione in cima al ranking olimpico e mond ...italpress

Criteria Giovanili nuoto, 11 atleti in vasca per l'H2O Sport - Da domani e per sei giorni i migliori giovani talenti del nuoto italiano si confronteranno allo stadio del Nuoto di Riccione per i Criteria Nazionali Giovanili. Sui blocchi di partenza in 2. (ANSA) ...ansa