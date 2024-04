Sponde | pontili e voragini La mappa degli interventi

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nel Varesotto dopo la tempesta pasquale si contano i danni, ancora una volta. Forti raffiche di vento, fino a 110 km all’ora al Campo dei Fiori, alberi abbattuti, smottamenti sulle strade, pioggia battente e grandine di nuovo hanno interessato l’intera provincia, una situazione che purtroppo si verifica sempre più di frequente. Tra Pasqua e Pasquetta l’ondata di maltempo ha purtroppo lasciato il segno, i danni maggiori a nord della provincia e sui laghi. Sulla sponda varesina del Lago Ceresio a Brusimpiano la forza del vento e della pioggia ha danneggiato numerose imbarcazioni, quattro sono affondate, a Gavirate, sul lago di Varese, è stato distrutto il pontile in legno, uno dei punti più frequentati e fotografati. "Lunedì prossimo avremo un incontro con l’autorità di bacino e faremo il punto – spiega il vicesindaco Massimo Parola – le condizioni della struttura erano molto ...

