Spezia-Lecco | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 aprile 2024) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I liguri per conquistare la salvezza chiedono strada ai lombardi ormai già condannati alla retrocessione.si giocherà sabato 6 aprile 2024 alle ore 14 presso lo stadio Picco: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Buon momento dei liguri, reduci dalla seconda vittoria contro l’Ascoli in tre turni. La squadra di D’Angelo si è tirata fuori dalla zona rossa, anche se non è ancora finita, visto il margine di appena due lunghezze di vantaggio sul playout Situazione diametralmente opposta in casa dei lombardi, sempre più ultimi e a meno dieci dalla salvezza diretta. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio contro il Cittadella dopo quattro sconfitte consecutive, ma la permanenza nella categoria è ormai ...