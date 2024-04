Spari libici durante soccorso migranti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 4 aprile 2024) 19.02 Una motovedetta libica ha aperto il fuocoundida parte della nave Mare Jonio. "I miliziani- spiega la ong Mediterranea Saving Humans - hanno sparato colpi d'arma da fuoco in acqua e in aria, creando il panico e provocando la caduta in acqua di diverse persone". L'ong afferma che ilè avvenuto in acque internazionali e chiede al governo italiano di intervenire.