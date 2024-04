Spari al parco giochi dei bimbi | una mamma ferita da un colpo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Una tranquilla giornata di gioco e spensieratezza si è trasformata in un incubo per una donna nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, quando è stata colpita da un proiettile di arma da fuoco mentre si trovava con la sua bambina in piazza Italia. Il luogo, solitamente animato dalle risate dei bambini che si divertono sulle giostrine del, è stato improvvisamente scosso dal suono dei colpi di arma da fuoco. Donna colpita alla gamba da un proiettile La vittima, una donna di 49 anni senza alcun precedente penale, è stata colpita alla gamba sinistra da un singolo proiettile, probabilmente undi rimbalzo. Fortunatamente, le sue ferite non sono gravi, ma l’episodio ha seminato panico e terrore tra i presenti, in particolare tra le altre mamme e i bambini che si trovavano nel. La polizia è ...

