Spari a Fuorigrotta a Napoli dove una donna è stata colpita mentre era alle giostrine con la figlia

(Di giovedì 4 aprile 2024)giostre per bambini a piazza Italia nel quartieredi. Due le ipotesi: o una stesa di camorra o un agguato fallito

Uno sparo al parco giochi a Napoli, ferita una donna - (ANSA) - NAPOLI, 04 APR - Una donna di circa 50 anni, incensurata, è rimasta ferita da un colpo di pistola mentre si trovava nel parco giochi di piazza Italia, nel quartiere Fuorigrotta di ... o meno ...notizie.tiscali

Napoli, donna ferita da un colpo di pistola in un parco nel quartiere Fuorigrotta - Una donna è stata ferita da un colpo di pistola alla gamba in un parco nella centrale piazza Italia del quartiere Fuorigrotta, a Napoli ... alla camorra e caratterizzati da persone che sparano in aria ...tg24.sky

