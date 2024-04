“Sparavano in aria e frustavano i migranti” L’accusa della Ong ai libici

Attentato a Mosca, la testimonianza di Dave Primov: "Pensavo fossero fuochi d'artificio dello show" - Primov era in attesa del concerto, quando ha iniziato a sentire gli spari degli attentatori: "Erano entrati dall'entrata più vicina alla porta principale, sono corsi dentro e hanno iniziato a sparare ...msn

Nigeria, rilasciati 250 studenti rapiti a inizio marzo - "I bambini della scuola Kuriga rapiti sono stati rilasciati illesi", ha detto il governatore dello stato di Kaduna Uba Sani in una dichiarazione che non specifica come siano stati liberati Gli oltre 2 ...tg24.sky

Strage Mosca, chi sono le vittime: da Ekaterina (ex reginetta di bellezza) e Pavel e Irina, una coppia sposata da poco. E Mikhail diventa un eroe - Mikhail ce l’ha fatta, ha salvato la moglie, è riuscito a disarmare uno dei quattro terroristi e a scaraventarlo a terra. In questo modo ha evitato anche la morte di altri spettatori ...ilmessaggero