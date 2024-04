“Spacca la faccia alle persone” Senaldi-Salis | durissimo scontro in Tv E volano querele VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 aprile 2024) Una vera e propria rissa tv, quella andata in scena durante l’ultima puntata della trasmissione “Di Martedì”, condotta da Giovanni Floris, Protagonisti delloin diretta sono stati il direttore di Libero Pietroe Roberto, padre di Ilaria, l’insegnante in carcere in Ungheria. Le condizioni della detenzione di Ilarianelle carceri ungheresi sono state al centro di un acceso dibattito politico. Il caso viene seguito anche dal Presidente della Repubblica e il Pd ha ipotizzato di candidare laprossime Elezioni Europee. Come sempre in questi casi si sono create due fazioni, nel mondo politico così come nell’opinione pubblica. E lo stesso è avvenuto durante il dibattito condotto da Floris. (continua dopo la foto) “Non lo capisco”, ha detto ...