Soumahoro | rinviati a giudizio moglie | suoceri e cognati | accuse gravi

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Giulia Paolini, ha accolto le richieste del pm Giuseppe Miliano e ha disposto un processo per la, la suocera e idel deputato Aboubakar. Liliane Murekatete, Marie Therese Mukamitsindo, Michel Rukundo e Aline Mutesi dovranno rispondere alledi bancarotta, frode in pubbliche forniture e autoriciclaggio.Leggi anche: Aboubakar, arrestate lae la suocera Borsette e cene di lusso con i soldi per i migranti: leL’accusa li ritiene responsabili di aver distratto milioni di euro ottenuti dalla Prefettura di Latina e dai Comuni per assistere i migranti attraverso la loro cooperativa, la Karibu. Tuttavia, anziché impiegare tali fondi per gli scopi previsti, ...