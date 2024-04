Sostenibilità | Novamont si riconferma B Corp

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr. (Adnkronos) -, Società Benefit controllata da Versalis (Eni) e con una prima certificazione Bottenuta nel luglio 2020, nel 2023 ha intrapreso un nuovo processo di certificazione che ha interessato anche il Gruppo BioBag, acquisito nel 2021. L'iter si è concluso positivamente con un punteggio di 128 per(+23% rispetto ai 104 del 2020) e di 86.3 per BioBag, con un punteggio complessivo di 118.8. La certificazione è stata conferita da B Lab, il network globale e senza scopo di lucro che certifica le Boration, ossia le società profit che soddisfano elevati standard di prestazioni sociali e ambientali, trasparenza e responsabilità, utilizzando il framework B Impact Assessment, impiegato da oltre 250mila aziende nel mondo. Tale framework integra e arricchisce l'insieme di strumenti ...

La bioeconomia circolare, esperienze e prospettive in Piemonte: convegno in Regione: ...e per la definizione di regole e strategie di coltivazione a vantaggio della sostenibilità", ha ... presidente del Cluster Tecnologico Nazionale SPRING e amministratore delegato di Novamont che ha ...

A Torino si è svolto il convegno 'La bioeconomia circolare, esperienze e prospettive in Piemonte': ...e per la definizione di regole e strategie di coltivazione a vantaggio della sostenibilità', ha ... presidente del Cluster Tecnologico Nazionale SPRING e amministratore delegato di Novamont che ha ...