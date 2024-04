Soppalchi | tramezzi ma anche finestre inesistenti | tutto quello che si potrà sanare con il condono proposto da Salvini

(Di giovedì 4 aprile 2024) Matteol’aveva chiamata «pace edilizia», una legge per «tutte le difformità interne alle abitazioni che stanno bloccando milioni di italiani e di immobili che potrebbero essere tranquillamente rimessi sul mercato liberando gli uffici comunali da centinaia, migliaia di pratiche che si accumulano da 40 anni». Ora, a pochi mesi dalle Europee, iledilizio torna in agenda. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta preparando un pacchetto di norme per intervenire sulla casa «così come chiesto e auspicatodalle amministrazioni territoriali, dalle associazioni e dagli enti del settore edilizio», si legge nella nota del Mit. Una serie di misure «che mirano a regolarizzare le piccole difformità o le irregolarità strutturali che interessano, secondo uno studio del Consiglio nazionale ...

Salvini prepara la norma “salva-casa”, altro condono per le irregolarità: salvo l’80% del patrimonio immobiliare - a cui i proprietari hanno apportato lievi modifiche (tramezzi, Soppalchi, etc.); difformità che potevano essere sanate all'epoca di realizzazione dell'intervento, ma non sanabili oggi a causa della ...ilsecoloxix

Pace edilizia o condono Ecco chi può usare le nuove misure per la casa del ministro Salvini - a cui i proprietari hanno apportato lievi modifiche (tramezzi, Soppalchi, etc.); difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi a causa della ...dire

"Piano salva-casa". Il governo prepara la pace edilizia: cosa prevede - a cui i proprietari hanno apportato lievi modifiche (tramezzi, Soppalchi...), ma anche le difformità che potevano essere sanate all'epoca di realizzazione dell'intervento, ma non sanabili oggi a causa ...ilgiornale