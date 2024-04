Sophie Codegoni | ritorno di fiamma con Alessandro Basciano? Lei vola da lui in Egitto

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembrano essere nuovamente vicini anche grazie all’amore per Celine Blue. La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello e successivamente divisa da ... (anticipazionitv)

Ritorno di fiamma per la coppia nata al Grande Fratello Vip e che tanto fece sognare i fan del reality di Canale 5. La loro sembrava la classica storia da favola: entrambi bellissimi e di successo ... (caffeinamagazine)

ormai Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non si nascondono più: i due sono ufficialmente tornati insieme, come dimostrano gli avvistamenti dell’ultimo periodo… Sebbene non pubblichino scatti di ... (donnapop)