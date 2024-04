Ilaria Salis , l'insegnante italiana di 39 anni in carcere da più di un anno in Ungheria , scrive un diario : "I mesi sono lunghi e accade che la bolla si trasformi in un buco nero che ti ... (fanpage)

Sicurezza sul lavoro: cadute da scivolamento Sono le principali cause di incidenti - Infortuni sul lavoro: le principali cause di incidenti La principale causa degli infortuni in tutti i settori lavorativi, incluso il lavoro in ufficio, Sono le cadute da scivolamento. Secondo ...lavoripubblici

"Sono caduta per terra". Cosa è successo ad Alessia Marcuzzi alla conferenza dei David di Donatello - I fotografi presenti alla conferenza non Sono riusciti a immortalare la caduta della Marcuzzi, ma lei - attraverso il suo canale Instagram - ha voluto anticipare quanto accaduto. "Come al solito ...ilgiornale

Bosa, turista americana soccorsa dai vigili del fuoco dopo una caduta in campagna - Non dimenticherà facilmente la brutta avventura una turista americana, protagonista oggi pomeriggio di una caduta durante una escursione a Bosa in località “Cumpoltitu” e che poteva avere conseguenze ...unionesarda